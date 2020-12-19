Нетаньяху привился вакциной Pfizer

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяку первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. Мероприятие транслировалось по израильскому телевидению, передает РИА Новости.

«Это очень тяжелая эпидемия XXI века, и наше маленькое государство получило миллионы вакцин. Все должны вакцинироваться», — сказал Нетаньяху до введения вакцины. Он уточнил, что попросил вакцинировать первым себя и министра здравоохранения страны Юлия Эдельштейна. «Я хочу служить личным примером для всех израильтян», — добавил премьер-министр.

Процедура вакцинации транслировалась в прямом эфире. «Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества», — сказал Нетаньяну после процедуры. Повторную дозу препарата Pfizer он должен получить через 21 день.

После премьер-министра вакцинацию прошли министр здравоохранения, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба, где проводилась процедура. Массовая вакцинация в стране начнется утром в воскресенье, 19 декабря. Первыми препарат получат медработники, студенты медицинских вузов, а также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен-Цви сообщал, что страна планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Он уточнил, что сейчас вакцина проходит проверку израильского Минздрава, и в случае успешного прохождения будет закуплена.