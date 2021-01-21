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Меркель назвала условие для совместного производства российской вакцины

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Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Для совместного производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе потребуется регистрация европейского регулятора. Такое условие назвала канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит ТАСС.

Канцлер напомнила, что Россия уже обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для регистрации препарата. «Если эта вакцина получит одобрение ЕМА, то мы можем говорить о совместном производстве и применении», — сказала Меркель.

О том, что Москва подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе, стало известно 20 января. Эксперты европейского регулятора вышлют рекомендации разработчикам препарата в течение 7-10 дней.

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила вакцину «Спутник V». Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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