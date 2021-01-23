В Турции начнут производить российскую вакцину от коронавируса

В Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Так, РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране российской вакцины. «Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — сообщили в фонде.

Также в РФПИ отметили, что турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине.

Ранее фонд договорился с Венгрией о поставке отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V».

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.