Российский вирусолог высказался о перспективах назальной вакцины

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы назальной вакцины от коронавируса. Свой прогноз он представил в комментарии изданию «Ридус».

Вирусолог напомнил, что такая форма вакцины не нова. Так, ранее ученые пытались выпустить вакцину от гриппа в виде спрея, однако в основном это были «живые» вакцины. «Если входные ворота для вируса — это носоглотка, то, конечно же, "живую" вакцину лучше вводить туда, например, посредством спрея. Это более эффективно, чем вводить ее внутримышечно», — объяснил он.

В случае же с препаратами от коронавируса речь идет об инактивированных вакцинах, которые применяются только внутримышечно. Альтштейн понадеялся, что ученые смогут создать эффективную назальную вакцину. Кроме того, по его словам, теоретически можно будет использовать таким образом аденовирусную вакцину.

В октябре стало известно, что российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея, разработкой занимаются в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Ученые создают ее на основе вируса гриппа, в данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. В 2021 году планируется испытание препарата с участием добровольцев.

В августе ученые провели испытания вакцины против коронавируса, которую можно вводить одной дозой через нос, на мышах. Исследователи сравнили вакцины, которые вводили грызунам двумя способами — в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращал пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких. Такая вакцина может снизить тяжесть COVID-19, но она не предотвращает инфекцию и передачу вируса другим людям. Назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях. Однако необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей, пришли к выводу специалисты.