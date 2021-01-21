Еще одна страна на Ближнем Востоке одобрила российскую вакцину

ОАЭ стала еще одной страной на Ближнем Востоке, которая одобрила использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что препарат был зарегистрирован в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры после того, как местный Минздрав ознакомился с результатами клинических испытаний вакцины в России. При этом испытания препарата продолжаются и в самом ближневосточном государстве — сейчас они находятся в третьей, заключительной фазе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поприветствовал одобрение вакцины «Спутник V» в ОАЭ. Он отметил, что Абу-Даби является одним из ключевых партнеров Москвы на Ближнем Востоке. «Решение о включении «Спутник V» в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Венгрия первой в Евросоюзе одобрила вакцину «Спутник V». Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.