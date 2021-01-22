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Россия заключила контракт на поставку «Спутника V» в Венгрию

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Венгрией о поставке отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Для меня большая радость сообщить о том, что сегодня мы заключили договор», — сказал министр, добавив, что поставки препарата будут производиться в три этапа.

В конце декабря появились сообщения, что Венгрия отказалась покупать российскую вакцину якобы из-за недостаточных производственных мощностей в России. В РФПИ опровергли эти данные, отметив, что первая поставка в страну была осуществлена 28 декабря. Фонд вел переговоры с венгерскими регулирующими органами над получением разрешений, чтобы поставить всю партию препарата в январе-марте 2021 года.

21 января стало известно о начале переговоров Сербии с Россией по поводу совместного производства «Спутник V».

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