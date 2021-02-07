Мясников рассказал о реакции главного инфекциониста США на российскую вакцину

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о реакции главного инфекциониста США Энтони Фаучи на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Его слова передает «Комсомольская правда».

В частности, Фаучи заявил, что в случае изобретения вакцины речь идет о «гонке, где мы желаем победы каждому», отметил Мясников. «Успех где-либо — успех для всех! Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!», — передал доктор слова главного американского инфекциониста.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Он подчеркнул, что успех российского препарата означает, что у мира больше инструментов для борьбы с пандемией.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.