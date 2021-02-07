Канцлер Австрии назвал условие для вакцинирования «Спутником V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал условие, при выполнении которого он будет готов привиться российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. Слова политика цитирует РИА Новости со ссылкой на его интервью газете Welt am Sonntag.

Курц отметил, что согласится сделать прививку этими вакцинами, если их одобрят в странах Евросоюза. Он также добавил, что в таком случае Австрия готова будет организовать в стране производство этих препаратов. По словам канцлера, в вопросе вакцинации на первом плане должны стоять эффективность, безопасность и доступность, а не политика.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для использования на территории ЕС. Он подчеркнул, что успех российского препарата означает, что у мира больше инструментов для борьбы с пандемией.