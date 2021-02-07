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Создателей «Спутника V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию по медицине. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик назвал создание препарата «эпохальным событием». Помимо «нобелевки», он высказал идею пригласить разработчиков препарата в День России в Кремль и наградить Государственной премией.

6 февраля Жириновский рассказал о собственном вкладе в создание «Спутника V». Он поставил себе в заслугу наличие у России штаммов вирусов, которые могли пропасть из-за отключения электричества в Институте вирусологии. По его словам, «лет десять-пятнадцать назад» у организации накопились долги, и ей поставили ультиматум. «Я спас вирусологию нашей страны», — подчеркнул Жириновский, указав, что из своего кабинета «на уши поставил все московское начальство».

Ранее Bloomberg назвал «Спутник V» крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Как сообщается в материале, согласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.

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