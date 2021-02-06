Жириновский поставил себе в заслугу создание вакцины от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о собственном вкладе в создание отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Он поставил себе в заслугу наличие у России штаммов вирусов, которые могли пропасть из-за отключения электричества в Институте вирусологии.

По его словам, «лет десять-пятнадцать назад» у организации накопились долги, и ей поставили ультиматум. «Я спас вирусологию нашей страны», — подчеркнул Жириновский, указав, что из своего кабинета «на уши поставил все московское начальство».

Политик пожаловался, что об этом никто не рассказал, и предположил, что причина в том, что ни он, ни его жена, вирусолог Галина Ледедева, не состоят в «Единой России». Также Жириновский назвал несправедливой ситуацию, в которой никто не знает имена настоящих создателей вакцины от коронавируса, только главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что уже к июню страна способна вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан. По его словам, это лучший в мире результат, для США и Европы сроки затянутся до осени.

Между тем в целом в мире количество привитых от заболевания превысило число инфицированных. Более трех четвертей этих прививок делается в десяти странах.