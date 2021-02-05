Мир
 
Последние новости
Меркель ответила на угрозы США «Северному потоку-2»
США прокомментировали сроки возвращения к ядерной сделке с Ираном
Черчесов ответил на вопрос о принудительной вакцинации игроков от коронавируса
Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»
Умер лауреат премии «Оскар» Кристофер Пламмер
В еще одной стране одобрили применение российской вакцины
Боец MMA нокаутировал оппонента за минуту
СБУ заявила о разоблачении завербованных ФСБ разведчиков
Раскрыта причина перевода Ефремова в Москву
Новости партнеров
Прослушать новость

Число привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

Число привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

Количество прививок стало больше количества зарегистрированных случаев инфекции.

«С одной стороны, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок. Но более трех четвертей этих прививок делается всего в 10 странах, на которые приходится почти 60 процентов мирового ВВП», — отметил Гебрейесус. Гендиректор ВОЗ добавил, что почти 130 стран с населением 2,5 миллиарда человек еще не приняли даже однократную партию доз.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрирован 105 142 821 случай заражения коронавирусом.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В еще одной стране одобрили применение российской вакцины
Макрон прокомментировал публикацию Lancet о «Спутнике V»
Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»