В еще одной стране одобрили применение российской вакцины

Республика Сербская, составная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сообщение об этом появилось в пятницу, 5 февраля, в Twitter-аккаунте вакцины.

«Министерство здравоохранения Республики Сербской одобрило вакцину "Спутник V"», — говорится в записи.

Помимо России, вакцина «Спутник V» была допущена к использованию в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

В августе сообщалось, что власти Республики Сербской намерены купить 1 миллион экземпляров «Спутника V». Об этом заявил глава представительства республики в России Душко Перович. Премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).