Госсекретарь США поздравил Россию с успехом вакцины «Спутник V»

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с успехом вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляцию его пресс-конференции вел телеканал RT в YouTube.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что затронул тему российской вакцины в телефонном разговоре с американским коллегой в четверг, 4 февраля. «Он поздравил нас с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между нашими лабораториями, учеными, производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — сказал Лавров.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.