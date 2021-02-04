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Лавров заявил госсекретарю США об открытости России для нормализации отношений

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Москва открыта для совместной работы по нормализации всего комплекса двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Представители обоих государств выразили готовность к устранению накопившихся сложностей в функционировании дипломатических представительств России и США на территории их стран. Госсекретарь отметил, что США согласны организовать экспертный диалог по данному вопросу.

Лавров и Блинкен приветствовали продление до 2026 года Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), а также обсудили проблему предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и перспектив Договора по открытому небу.

Главы ведомств затронули ряд международных проблем, таких как мирное урегулирование в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине. Помимо этого, они выразили согласие наладить сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе в области разработки и совершенствования вакцин.

Во время разговора Лавров призвал своего американского коллегу уважать российские законы и судебную систему в связи с делом Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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