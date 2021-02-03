Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателля.

Ведомство выдало разрешение на экстренное применение в стране препарата от COVID-19. По словам Лопес-Гателля, таким образом, появилась возможность для импорта вакцины и использования.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.