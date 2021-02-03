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Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателля.

Ведомство выдало разрешение на экстренное применение в стране препарата от COVID-19. По словам Лопес-Гателля, таким образом, появилась возможность для импорта вакцины и использования.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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