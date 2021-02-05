Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Ливане

Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с условием, что она будет импортироваться в страну от «сертифицированной стороны». Об этом сообщает Национальное информационное агентство страны.

Вакцинация будет осуществляться под наблюдением Национального комитета здравоохранения. Также власти Ливана рассматривают регистрацию китайской вакцины Sinopharm.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.