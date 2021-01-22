Ливан одобрит закупку вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Ливана получило все нужные документы и в скором времени зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V», чтобы можно было одобрить ее закупку и поставку в страну. Об этом со ссылкой на источник в фармацевтической комиссии при министерстве сообщает РИА Новости.

«...так как ситуация экстренная и Ливан принял решение о введении режима ЧС, в том числе принят закон об экстренном порядке относительно вакцин, поэтому процесс регистрации этой вакцины будет быстрее и будет дано разрешение всем, кто захочет импортировать эту вакцину, как можно скорее», — приводит агентство слова своего источника.

По согласованию с ливанским минздравом любые организации из этой страны смогут связаться с российским производителем и получить препарат. Собеседник РИА уточнил, что процесс контролирует лично министр здравоохранения

21 января стало известно о начале переговоров Сербии с Россией по поводу совместного производства «Спутника V».