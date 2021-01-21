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Президент Аргентины привился вакциной «Спутник V»

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Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
Фото: Marcos Brindicci / AP

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет Reuters.

61-летний Фернандес поставил себе препарат на следующий день после того, как в стране одобрили использование российской вакцины людьми старше 60 лет. Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в конце декабря.

Российской вакциной «Спутник V» также привился президент Гвинеи Альфа Конде. Президент Боливии Луис Арсе обещал сделать то же самое в ближайшее время, чтобы поддержать доверие к вакцинации. Их турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac.

Ранее 21 января Венгрия первой в Евросоюзе одобрила вакцину «Спутник V». Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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