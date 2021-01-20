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Израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer

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Фото: Globallookpress.com

Лицевой паралич после вакцины от коронавируса компании Pfizer встречается редко, но его причина до сих пор непонятна. Об этом рассказал израильский врач Леонид Эйдельман, его слова приводит РИА Новости.

Эйдельман заверил, что у большинства пациентов такое осложнение после вакцинации проходит довольно быстро. «Но не исключено, что будут крайне редкие случаи, когда это останется в какой-то мере: будут улучшения, но не полностью», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что у 13 человек, привившихся препаратом Pfizer, случился лицевой паралич. Еще трое сообщили о появлении металлического привкуса во рту, у двоих были затруднения с дыханием, а один человек потерял сознание.

При этом в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал,что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как получили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Сначала препарат получают медработники и студенты медицинских вузов. Среди первых в очереди также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.

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