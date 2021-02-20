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В Австрии задумались над производством российской вакцины от COVID-19

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Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Власти Австрии задумались над производством российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на собственных производственных мощностях после соответствующего запроса российской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя австрийского правительства.

По информации агентства, российское посольство передало правительству Австрии информацию о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) производить «Спутник V». «Мы получили письмо и сейчас изучаем его для ответа», — сообщил представитель австрийского правительства.

Как пишет издание Kleine Zeitung, в Минздраве Австрии сообщили, что им известно об интересе России к сотрудничеству по производству вакцины, однако для этого требуется сделать запрос в Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания, чтобы убедиться в наличии необходимых условий для производства препарата, в частности в соответствии с законом о лекарственных средствах.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что будет готов привиться российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом, если их одобрят в странах Евросоюза. Он также добавил, что в таком случае Австрия готова будет организовать в стране производство этих препаратов. По словам канцлера, в вопросе вакцинации на первом плане должны стоять эффективность, безопасность и доступность, а не политика.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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