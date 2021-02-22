Лукашенко объявил о создании собственной вакцины от коронавируса

В Белоруссии к осени появится собственная вакцина от коронавируса. Такие сроки назвал президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. О ходе переговоров сообщает РИА Новости.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», — сказал Лукашенко

Кроме того, Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной в мире, «кто бы ее ни троллил».

Переговоры двух лидеров проходят в Красной поляне. На повестке — вопросы развития крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер планирует обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе военные.