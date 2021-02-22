Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Встреча президентов России и Белоруссии и Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как пишет БелТА, регламента по продолжительности переговоров нет. Ожидается, что лидеры двух стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча пройдет в Красной поляне, и, как ожидается, продлится фактически целый день. На повестке — вопросы развития крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер планирует обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе военные.

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