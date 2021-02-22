Кремль раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Красной поляне. Подробности предстоящей встречи двух лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале в понедельник, 22 февраля.

«Беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день. С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.

Также сообщалось, что белорусский лидер планирует обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе военные.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении республике займа в размере трех миллиардов долларов. Минск якобы хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Однако Минск эту информацию не подтвердил.