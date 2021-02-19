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Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко

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Александр Лукашенко и Владимир Путин (архивное фото)
Александр Лукашенко и Владимир Путин (архивное фото)
Фото: РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи, лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества. Повестка встречи обнародована на сайте Кремля в пятницу, 19 февраля.

Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, говорится в сообщении. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры двух лидеров ожидаются «весьма продолжительными».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении республике займа в размере трех миллиардов долларов. Минск якобы хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Между тем белорусский лидер заявляет, что не намерен «чего-то просить».

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