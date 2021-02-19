Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 19 февраля сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой», — написали авторы Telegram-канала и опубликовали фотографию самолета.

Издание Tut.by опубликовало видео с кортежем Лукашенко, направляющимся в сторону аэропорта.

Ранее Кремль сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся 22 февраля.

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным выделение Белоруссии кредита на сумму три миллиарда долларов. Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС.

Минфин Белоруссии отрицал эту информацию. Сам Лукашенко заявил, что не едет «чего-то просить».