Лукашенко собрался в Россию за кредитом на 3 миллиарда долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрался приехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Планируется обсудить вопрос о предоставлении Минску кредита на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Переговоры могут состояться 22 или 25 февраля в Сочи. Последний раз Путин и Лукашенко встречались там 14 сентября, когда были достигнуты договоренности о выделении Белоруссии кредита на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Собеседники издания в российском правительстве утверждают, что теперь Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Речь идет о более чем 3 миллиардах долларов.

В 2011 году была достигнута договоренность о выдаче Россией государственного кредита в размере 10 миллиардов долларов на строительство АЭС. На сентябрь 2020 года Белоруссия использовала из них 4,5 миллиарда.

Один из источников также отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств».

О том, что планируется встреча Путина и Лукашенко, ранее подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.