Путин встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют встречу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал Песков.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров двух стран. Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие между странами, сообщается на сайте Кремля. Помимо двусторонней повестки, была затронута тема противодействия распространению коронавируса, следует из пресс-релиза.