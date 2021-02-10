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Путин встретится с Лукашенко

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют встречу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал Песков.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре лидеров двух стран. Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие между странами, сообщается на сайте Кремля. Помимо двусторонней повестки, была затронута тема противодействия распространению коронавируса, следует из пресс-релиза.

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