Лукашенко назвал себя «намертво загнанным» в одну команду с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что их с российским коллегой Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в хоккей лидеры стран также играют в одной команде.

Ранее 5 января Лукашенко дал совет всем своим ненавистникам. «Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому это не нравилось», — сказал он, выступая перед рабочими минского завода «Горизонт».

24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Минск со стороны иностранных государств должно быть исключено.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.

Однако в начале сентября, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии, цен на газ и нефть, предоставления кредита в размере 1,5 миллиардов долларов Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества с ЕС и США стало следствием непонимания со стороны России. «Мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали», — говорил он.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

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