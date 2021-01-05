Лукашенко дал совет всем ненавистникам президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед рабочими минского завода «Горизонт», дал совет всем своим ненавистникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому это не нравилось», — сказал он, выступая перед работниками холдинга.

27 ноября Лукашенко заявил, что откажется от поста президента после принятия новой конституции. Вместе с тем он объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новом основном законе, пройдет 11-12 февраля.

В августе Лукашенко пообещал передать часть своих президентских полномочий после проведения конституционной реформы. При этом он неоднократно подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.