Всебелорусскому народному собранию не дадут полномочий для изменения Конституции

Всебелорусскому народному собранию (ВНС) не дадут полномочий, которые бы позволили ему изменить Конституцию Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова в четверг, 31 декабря, приводит БЕЛТА.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет», — сообщил белорусский лидер в ходе встречи с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.

Лукашенко также подчеркнул, что собрание не получит «бешеных полномочий», и пояснил, что его участники в первую очередь должны будут «очертить ориентиры на пятилетку». Кроме того, они обсудят все вопросы, которые «всплыли и стоят перед белорусским народом», уточнил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. До этого он отмечал, что ВНС будет посвящено конституционной реформе, и поручил депутатам в регионах собирать предложения «от народа» и вынести их на всеобщее рассмотрение и утверждение в рамках собрания.

Всебелорусское народное собрание — это форум представителей всех регионов страны и ключевых социально-экономических сфер жизни Белоруссии, посвященный проведению масштабных реформ. Делегатами на нем становятся представители всех ветвей власти, важнейших сфер производства и бизнеса, науки и образования, здравоохранения и культуры, а также общественники. В современной истории Собрание уже проводилось пять раз: в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 годах.