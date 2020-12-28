Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания, оно состоится 11-12 февраля. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает БЕЛТА.

Он заявил, что нынешнее мероприятие пройдет в более неоднозначное время, чем первое собрание, поскольку Белоруссия не испытывала такого внешнего давления.

«В этом особенность нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все огромные страны были заняты своими проблемами», — сказал Лукашенко.

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Ранее он рассказал о предстоящей конституционной реформе, направленной на перераспределение полномочий между государственными органами власти.

«Самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно такая: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа», — пообещал Лукашенко.

В Белоруссии с начала августа продолжаются массовые протесты, вызванные официальными результатами президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.