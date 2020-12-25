Лукашенко порассуждал о Белоруссии будущего

Белоруссия больше не сможет быть такой, как раньше. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, общаясь с журналистами во время посещения больницы для пациентов с коронавирусом, передает Telegram-канал его пресс-службы «Пул первого».

«Все говорят: "Вот нам бы ту страну, которая была до выборов, вот нам бы жить как раньше". Нет», — сказал он и порассуждал, что той страны «уже и не нужно», потому что Белоруссия станет только лучше.

По словам Лукашенко, белорусы — не глупые люди, они пройдут «этот период» (очевидно, речь о протестах — прим. «Ленты.ру») и поймут, что могут потерять, а с чем останутся.

7 декабря Лукашенко, рассказывая о грядущей политической реформе в стране, заявил, что белорусов ждет «красивая демократия» после того, как изменения в конституцию согласует Всебелорусский народный съезд. Ранее он обещал, что откажется от президентского кресла после того, как будет сформирован новый основной закон государства.

О том, что в Белоруссии появится новая Конституция, уменьшающая полномочия президента, Лукашенко заявлял еще в августе в разгар протестов, ставших реакцией на его переизбрание. В сентябре во время визита президента Белоруссии в Сочи эту идею одобрил российский лидер Владимир Путин. Оппозиция Белоруссии неоднократно выражала готовность принять участие в разработке Конституции, однако ее представители в спецкомитет не вошли, что стало поводом обвинить Лукашенко в попытках имитации диалога с обществом.