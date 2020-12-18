Лукашенко назвал пожаром ситуацию на постсоветском пространстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пожаром нынешнюю ситуацию на постсоветском пространстве, передает БЕЛТА.

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции, Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева — страна выступает председателем Содружества в 2020 году.

«Отдаю должное профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке», — сказал белорусский лидер.

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Одним из пожаров он назвал конфликт в Нагорном Карабахе. «Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только», — отметил Лукашенко.

Ранее он заявил, что вокруг Белоруссии нагнетается обстановка в военной сфере. «Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся», — сказал Лукашенко и призвал сограждан «не успокаиваться».

В Белоруссии пятый месяц продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам президент утверждает, что за происходящим стоит Запад.