Лукашенко высказался об «убаюкивающем» руководстве НАТО и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о военной обстановке вокруг страны. Он провел встречу с министром обороны Виктором Хрениным и начальником Генштаба Александром Вольфовичем, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что ранее были достигнуты договоренности «осовременить» план применения совместной с Россией группировки войск с учетом ситуации на западных границах. По его словам, идет «нагнетание обстановки».

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Христиане идут В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии

«Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал не успокаиваться». «Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная», — отметил он.

Лукашенко добавил, что работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России. «Я полагаю, что президенту России также будет доложено о результатах этой работы», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западной части Белоруссии.