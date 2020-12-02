Лукашенко заявил о создании группировки НАТО для захвата запада Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель республики, передает БЕЛТА.

«Скажите, как на это можно реагировать?» — сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, причиной обострения ситуации в Белоруссии стало внешнее вмешательство. «Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — заявил Лукашенко.

Ранее он пожаловался на «оголтелое» поведение Польши и Прибалтики, которые, по его словам, ведут особо циничную политику в отношении Белоруссии и напрямую предлагают поменять власть в Минске.

В августе Лукашенко обвинял Польшу в попытке присоединить Гродненскую область. Он утверждал, что участники массовых протестов в Гродно подняли польский флаг.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются почти четыре месяца. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов.