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Лукашенко назвал неизбежной интеграцию на постсоветском пространстве

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Андрей Стасевич / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неизбежной необходимостью укрепление интеграции на территории бывшего СССР, передает БЕЛТА.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве — не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества», — заявил Лукашенко во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ.

Белоруссия во время своего председательства в СНГ намерена «сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения» и «решении проблем, вызванных глобализацией», добавил Лукашенко.

Минск планирует сделать акцент на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли и сокращении до минимума ограничений, пояснил он.

Ранее Лукашенко назвал пожаром нынешнюю ситуацию на постсоветском пространстве и предложил провести следующую встречу глав стран СНГ в год 30-летия распада СССР в Беловежской пуще.

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