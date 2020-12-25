Лукашенко назвал посещение коронавирусных больниц стилем своей работы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стилем своей работы посещение больниц, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это стиль моей работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания — и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности — я туда. Надо что-то продать — я за границу», — пояснил Лукашенко на встрече с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Материалы по теме «Они теперь еще более уязвимы» До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Он признал, что в настоящий момент проблемой является коронавирус.

«Слава богу, и я не устану это повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет», — добавил президент.

Ранее Лукашенко приехал в одну из больницу и напоил бабушку водой, при этом оставшись неузнанным.

Президент Белоруссии также похвалил сотрудницу родильного дома в Витебске за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом.

Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом и отказывался вводить в Белоруссии жесткие карантинные ограничения, объясняя свое решение экономическими причинами.