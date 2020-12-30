Белорусская оппозиция пригрозила санкциями Всебелорусскому народному собранию

Белорусское оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ) пригрозило санкциями делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое инициировал президент Александр Лукашенко. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Представители оппозиции считают, что единственной целью ВНС является легитимация режима Лукашенко в глазах международного сообщества, а его делегаты не намерены обсуждать реальные демократические преобразования в стране. «Мы будем инициировать внесение участников "сходки" в санкционные списки, а также в базу Единой книги регистрации преступлений», — говорится в сообщении.

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Организация также назвала собрание «антинародным и незаконным по своей сути», а его участников марионетками, которые выступают пособниками президента для удержания власти и лишь имитируют диалог с белорусским обществом. «Чем же является ВНС по нашему мнению? Высшей формой обмана народа и глумления над демократией», — заключили в НАУ.

Народное антикризисное управление было создано 28 октября 2020 года, как представительный орган белорусской оппозиции. Его возглавляет бывший министр культуры республики Павел Латушко. В частности, орган сотрудничает с проектом ByPol, который публикует сведения о преступлениях белорусских силовиков.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой Конституции, планируется провести в начале 2021 года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и политического развития страны.