Лукашенко пожелал Путину терпения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал терпения российскому лидеру Владимиру Путину, передает БЕЛТА.

Он назвал нынешние времена непростыми, прежде всего для России.

«Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем», — заявил Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета и пожелал терпения своему российскому коллеге.

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«Как говорил наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев — прим. БЕЛТА), Россия — стержень нашей интеграции. Поэтому терпения вам и еще раз терпения. Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать», — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что без Москвы «не может быть интеграции на постсоветском пространстве».

Ранее Лукашенко сообщил о достигнутых договоренностях «осовременить» план применения совместной с Россией группировки войск с учетом ситуации на западных границах.

Он также утверждал, что Запад хочет подорвать позиции России с помощью кризиса в Белоруссии.