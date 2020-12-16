Белоруссия отдала России 200 миллионов долларов долга за газ

Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«500 миллионов долларов — кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика — будет и здравоохранение. <...> А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID», — сказал он.

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16 октября пресс-секретарь Минэнерго Белоруссии Ольга Козлович рассказала, что республика полностью рассчиталась с российским «Газпромом» за газ, поставленный в январе-сентябре 2020 года. Тогда она не раскрыла сумму, которую Минск перечислил Москве.

Белоруссия и Россия в сентябре договорились о предоставлении республике кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Заемные средства должны поступить в два этапа: первый завершится до конца 2020 года, в его рамках Минск получит 1 миллиард долларов. Второй этап состоится уже в 2021 году — тогда Белоруссия получит еще 500 миллионов.

Первый транш в размере 500 миллионов долларов от ЕФСР поступил в белорусский бюджет 16 октября. Таким образом, до конца года республика получит еще полмиллиарда, однако они будут предоставлены через межгоскредит.