Белоруссия отдала России долг за газ

Белоруссия полностью рассчиталась с российским «Газпромом» за газ, поставленный в январе-сентябре 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минэнерго республики Ольгу Козлович.

Так она ответила на вопрос о долге перед Россией за газ, который планировалось закрыть за счет кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). При этом она не раскрыла сумму, которую Минск перечислил Москве. В начале сентября министр энергетики России Александр Новак называл цифру в 330 миллионов долларов.

Белоруссия и Россия в сентябре договорились о предоставлении республике кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Заемные средства должны поступить в два этапа: первый завершится до конца 2020 года, в его рамках Минск получит 1 миллиард долларов. Второй этап состоится уже в 2021 году — тогда Белоруссия получит еще 500 миллионов.

Первый транш в размере 500 миллионов долларов от ЕФСР поступил в белорусский бюджет 16 октября. Таким образом, до конца года республика получит еще полмиллиарда, однако они будут предоставлены через межгоскредит.