Лукашенко пообещал не отдавать нефтяные доходы никому

Белоруссия не намерена приватизировать нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся одним из главных источников валютных доходов, несмотря ни на что. Об этом в ходе назначения Андрея Сойко новым гендиректором завода «Нафтан» заявил действующий президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он пообещал, что нынешние трудности в экономике не станут поводом отдавать нефтяные доходы, а также доходы от других крупнейших предприятий, никому, в том числе частным инвесторам.

Действующий президент считает, что вокруг «Нафтана» крутятся коррупционеры, «присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок».

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Нынешние проблемы заводов Лукашенко связал с общим для всего мира снижением спроса на нефть из-за ситуации вокруг коронавируса. Однако, по его словам, сложности на рынке не заставят его изменить позицию.

В Белоруссии с момента президентских выборов, прошедших 9 августа, продолжаются массовые протесты. Их участники уверены, что результаты голосования подтасованы, а победу одержала Светлана Тихановская.

Одним из поводом для недовольства Лукашенко называют хронические проблемы в экономике, в первую очередь на предприятиях с госуправлением, руководят которыми назначаемые президентом директора. На этом страна наращивает госдолг, уровень которого на душу населения уже превысил украинский. На прошлой неделе республика получила очередные 500 миллионов долларов, которые Россия выделила ей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Позднее Россия обещала перевести еще миллиард долларов.

Доходы нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии в прошлые годы обеспечивала дешевая нефть из России. Однако российское бюджетное правило снижает возможность для такого заработка.

После санкций со стороны стран Балтии Лукашенко также решил торговать нефтепродуктами через Россию, что обойдется республике дороже и потребует организации дополнительной инфраструктуры. В частности, в Минске намерены построить собственный порт в Ленинградской области, причем сделать это на российские деньги, выделенные на строительство собственной АЭС.