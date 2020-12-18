Милиция Белоруссии и Росгвардия договорились сотрудничать

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали договор о сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале республики.

Как следует из текста соглашения, силовые ведомства будут сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, охраны важных гособъектов и спецгрузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом и другим. Совместная работа будет осуществляться по запросу заинтересованной стороны или по инициативе другой стороны, предполагающей, что она представляет интерес.

Договор был заключен 19 ноября, однако в реестр попал только 17 декабря. Соглашение действует до истечения шестимесячного срока с момента заявления одной из сторон о намерении прекратить сотрудничество.

27 августа российский президент Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, российские силовики не отправятся в республику до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков арестованы. Белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад.