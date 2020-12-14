Тихановская разочаровалась в оглядывающихся на Россию европейских политиках

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью изданию The New Yorker рассказала, что оппозиция несколько месяцев работает над тем, чтобы добиться введения санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии, но процесс затягивается.

Европейские лидеры действуют осторожно и всегда оглядываются на Россию, считает она. «Для нас это болезненно. Каждый раз, встречаясь с главами государств, я стараюсь передать эту боль. Мы стараемся рассказать им о невинных людях, которые сидят за решеткой, и об унижениях, которым они подвергаются. Мы пытаемся апеллировать к их совести», — сказала Тихановская.

По словам политика, ее команда делает все возможное, чтобы привлечь к себе внимание всего мира. Тихановская призналась, что многие оппозиционеры сильно разочарованы. «Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают, что они не могут стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они и выражают свою озабоченность и солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», — констатировала она.

Ранее Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит договоренности президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией.

19 ноября член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и ЕС должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о разговоре с Тихановской. Он отметил, что Россия дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.