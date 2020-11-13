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Представитель России при ООН поговорил с Тихановской

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Фото: Kay Nietfeld / DPA / AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о разговоре с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа" (неформальные встречи, организуемые членами Совета Безопасности ООНприм. «Ленты.ру»), организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили», — поведал Небензя. Он отметил, что Москва дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.

Ранее Небензя заявил, что Россия может подумать о выходе из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если та «будет штамповать решения по неугодным режимам». При этом на данный момент Москва не собирается делать резких движений и «не советует делать это другим». В качестве самого вопиющего примера Небензя привел обвинения против властей Сирии в применении химического оружия.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, первые акции особо жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах.

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