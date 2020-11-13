Представитель России при ООН поговорил с Тихановской

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о разговоре с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа" (неформальные встречи, организуемые членами Совета Безопасности ООН — прим. «Ленты.ру»), организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили», — поведал Небензя. Он отметил, что Москва дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.

Ранее Небензя заявил, что Россия может подумать о выходе из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если та «будет штамповать решения по неугодным режимам». При этом на данный момент Москва не собирается делать резких движений и «не советует делать это другим». В качестве самого вопиющего примера Небензя привел обвинения против властей Сирии в применении химического оружия.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотирующийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, первые акции особо жестко разгонялись. Многие задержанные рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах.

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