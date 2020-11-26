Тихановская прокомментировала договоренности Лукашенко с Россией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем Telegram-канале прокомментировала переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По ее словам, о чем бы ни договаривался Лукашенко, он утратил поддержку большинства белорусов. «А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — написала бывшая кандидат в президенты Белоруссии.

Тихановская подчеркнула, что оппозиция всегда выступала за дружественные и партнерские отношения с Россией, однако «независимость и суверенитет не могут быть предметом торга».

Ранее 26 ноября во Дворце независимости в Минске прошли переговоры Лукашенко и Лаврова. Президент Белоруссии заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США. «В отношениях наших стран не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал он.

24 ноября Лукашенко рассказал о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.