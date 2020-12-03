Штаб Тихановской представил шесть сценариев для Белоруссии

Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Они опубликованы на сайте бывшей соперницы Александра Лукашенко.

Первый сценарий предполагает, что лично президент или группа людей, представляющая руководство Белоруссии, выйдет на переговоры с оппозицией о проведении новых выборов президента, как того требуют протестующие. Второй сценарий также описывает ситуацию проведения новых выборов, но в случае, если «должность президента становится вакантной» в результате ареста или отставки Лукашенко. При таком сценарии развития событий оппозиция считает нужным созвать круглый стол с участием команды Тихановской и членов правительства.

Третий предполагаемый сценарий описывает ситуацию, когда нынешнее руководство Белоруссии ужесточит меры борьбы с протестами вплоть до введения чрезвычайного и военного положения. Однако это не сможет продолжаться долго без «массированной внешней финансовой подпитке режима, которая может поступить только из России» и в итоге трансформируется в первый или второй сценарий, считают в штабе Тихановской.

Четвертый сценарий — это затягивание конституционной реформы в стране. Однако это может быть лишь отсрочкой для первых трех сценариев максимум до весны. «Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет», — говорится в сообщении.

Пятый сценарий, который рассматривает команда Тихановской, — это введение российских войск в Белоруссию либо в результате ее вхождения в состав России, либо в рамках обязательств Москвы по договору о Союзном государстве или ОДКБ. Как считает оппозиция, такой вариант чреват расколом в силовых структурах Белоруссии, вооруженными восстаниями и мировой изоляцией, а также дестабилизацией ситуации в самой России.

Наконец, последний из рассмотренных штабом Тихановской сценариев — это номенклатурный или военный переворот, что в итоге приведет ко второму сценарию, то есть освобождению поста президента. «Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет», — считают в оппозиции.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Белоруссию на время возможного переходного периода. Она подчеркнула, что «режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога».