Тихановская объявила сбор свидетельств о пытках и избиениях белорусов

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о запуске платформы «Единая книга регистрации преступлений», где будут собираться свидетельства задержаний, пыток и избиений. Об этом сообщает Tut.by.

Реализацией проекта занималось Народное антикризисное управление, возглавляемое оппозиционером Павлом Латушко.

«"Единая книга регистрации преступлений" — это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано», — пояснила Тихановская.

Он отметила, что прежде всего книга создана для определения работников правоохранительных органов, «которые оказались вовлечены в репрессивную машину», но не хотят в ней участвовать и могут заявить о чистосердечном признании.

«[Это] станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена в новой Белоруссии. Либо, если человек служит в структурах и стал свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела», — рассказала политик.

Также платформа создана для белорусов, ставших свидетелями и жертвами пыток и насилия во время проведения массовых протестов. «В этом процессе лично моя задача — передать данные этой «Книги» в свободный и справедливый суд в новой Белоруссии», — резюмировала Тихановская.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.