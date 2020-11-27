Лукашенко призвал белорусов бороться за независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан бороться за независимость, передает БЕЛТА.

По словам главы республики, все хотят суверенитета и независимости, однако независимость — «очень дорогая штука».

«Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас не отбрасывали и не обували в лапти, не отправляли запряженными в телегу», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о полученных им из КГБ сводках спецслужб. По его словам, из них следует, что Запад хочет с помощью кризиса в Белоруссии подорвать позиции России, а Польша предлагала обрушить экономику республики.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. По всей стране начались митинги, которые продолжаются четвертый месяц. Первые акции жестко разгонялись. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад.