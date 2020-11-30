Колесникова заявила о народной революции в Белоруссии

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, координатор избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая почти три месяца находится под арестом, заявила о народной революции в стране. Она через адвоката ответила на вопросы телеканала «Дождь».

На вопрос, совершила ли белорусская оппозиция какие-либо ошибки, Колесникова заявила, что она и ее соратники оппозицией не являются.

«Большинство белорусов отдали свой голос 9 августа за кандидата, который олицетворял перемены. Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны», — сказала она.

Колесникова также заявила, что протест в Белоруссии «никуда не исчезнет», а скорее всего «трансформируется». «Отказ расследовать преступления в отношении мирных граждан, эскалация насилия, убийства — все это только закрепляет протестные настроения в обществе основательней и глубже», — уверена она.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

По мнению члена президиума КС, в стране возник кризис доверия ко всей государственной системе, который гораздо опаснее и страшнее уличных протестов.

Мария Колесникова была похищена неизвестными 7 сентября. На следующий день власти заявили, что она пыталась покинуть страну, но была задержана на границе с Украиной. При этом сама Колесникова говорит, что силовики пытались вывезти ее из Белоруссии, и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться на родине. Оппозиционерке предъявлено обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.